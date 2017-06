Diocesi: San Marino-Montefeltro, le “Giornate di riflessione e preghiera per la politica” dedicate a economia ed etica

Saranno dedicate al binomio economia ed etica le “Giornate di riflessione e preghiera per la politica 2017”, organizzate anche quest’anno dalla diocesi di San Marino-Montefeltro per ricordare la figura di san Tommaso Moro. “Al centro della riflessione – si legge in una nota – vi sarà il rapporto tra economia ed etica. In questi anni di crisi finanziaria ed economica è stata trascurata l’analisi dell’origine del fenomeno: una profonda crisi antropologica che nega il primato dell’essere umano, riducendo l’uomo solo al suo bisogno di consumo”. “L’esclusione e l’inequità generati da questa visione dell’economia – proseguono i promotori – hanno sviluppato una globalizzazione dell’indifferenza che rende incapaci di compassione e rifiuta l’etica che relativizza il denaro”. Il primo appuntamento è in programma per venerdì 9 giugno quando, alle 21 presso la sala Montelupo a Domagnano, suor Alessandra Smerilli, docente di economia e segretario del Comitato scientifico delle Settimane sociali dei cattolici italiani, parlerà di “Economia ed etica: come superare le logiche dell’esclusione e dell’iniquità”. Sabato 17 giugno, invece, il campo sportivo dell’oratorio don Bosco di Murata ospiterà dalle 20.30 la partita amichevole di calcio tra una rappresentanza dei sacerdoti e una delle persone impegnati in politica di San Marino e del Montefeltro. Nella giornata di domenica 18 giugno tutte le comunità parrocchiali della diocesi saranno invitate a ricordare nella preghiera i politici ed amministratori mentre giovedì 22 giugno, alle 21 presso il santuario della Madonna della Consolazione di Borgo Maggiore, verrà celebrato il Giubileo dei politici.