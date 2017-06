Diocesi: Pinerolo, domani incontro su “Esiste un Islam moderato?” con il rifugiato politico afgano Bitani

Sarà “Esiste un Islam moderato?” il tema dell’incontro che domani, mercoledì 7 giugno, a Pinerolo vedrà la presenza del rifugiato politico afgano Farhad Bitani. “Ex capitano dell’esercito, figlio di un importante generale dei mujaheddin, Farhad – si legge in una nota – nella sua vita ha visto guerra, corruzione, violenza e odio insensato”. “Grazie alle conoscenze del padre – prosegue la nota – approda in Italia per studiare all’Accademia militare di Modena e a Torino alla Scuola di applicazione, e qui qualcosa trasforma radicalmente la sua vita. Scopre che la gente sa essere generosa, accogliente. E riscopre il suo Dio”. Nell’incontro di domani, in programma alle 18 nella sala “Pacem in terris” del Museo diocesano, Bitani presenterà il suo libro “L’ultimo lenzuolo bianco” (Guaraldi) ma “soprattutto la sua storia” e parlerà “dell’Islam e della fede nel Dio che ha riscoperto”. Nel 2015, in un’intervista rilasciata al settimanale “Vita diocesana pinerolese” Bitani raccontò che “nascendo in un Paese in guerra, pur essendo umano perdi il senso dell’umanità. Io ero un essere umano senza un senso di umanità: non era colpa mia. Da piccolo, crescendo, andando a scuola, mi insegnavano cose che non potete immaginare. Mi mostravano un altro mondo, un mondo fatto di violenza”. “Adesso mi definisco ‘soldato di Dio’”, spiegò, aggiungendo che “dopo aver perso per tanto tempo la sua religione ora l’ha ritrovata. Ho ritrovato la mia religione musulmana attraverso un’altra religione. Piccolissimi gesti mi hanno fatto capire che l’umanità è la cosa più bella che Dio ha creato. Io prima non avevo questa consapevolezza”.