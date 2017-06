Diocesi: Nardò, il 7 giugno si inaugura la sezione del Museo dedicata a “monsignor Aldo Garzia”. Presente mons. Fisichella

Sarà intitolato a monsignor Aldo Garzia, primo vescovo della diocesi riunita di Nardò-Gallipoli, la sezione di Nardò del Museo diocesano. La cerimonia si terrà mercoledì 7 giugno tra la cattedrale dell’Assunta e l’adiacente e antico Seminario vescovile, sede del Museo, in piazza Pio XI. Per tale occasione, la cattedrale ospiterà, alle 18, la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Seguirà, alle 19, il convegno di presentazione, al quale interverrà, oltre a mons. Fisichella, anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Sarà mons. Giuliano Santantonio, direttore dell’Ufficio Beni culturali della curia e del Museo ad introdurre l’incontro, cui parteciperanno anche Maria Piccarreta, soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Lecce-Brindisi-Taranto, e il sindaco di Nardò, Giuseppe Mellone. A concludere i lavori sarà il vescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli, mons. Fernando Filograna. “Subito dopo – si legge in una nota – il Museo diocesano aprirà le sue porte, svelando gli immensi tesori d’arte che custodisce”. Allestito su iniziativa della Diocesi di Nardò-Gallipoli, con il contributo della Conferenza episcopale italiana, dell’Unione europea e della Regione Puglia. “L’esposizione di opere un tempo nascoste che diventano per la prima volta fruibili”, spiega mons. Filograna, “sono testimonianza viva e strumento di evangelizzazione permanente in una società che, oggi più di ieri, ha bisogno di toccare con mano quanto la Chiesa ha saputo costruire nel tempo attraverso le mani di tanti uomini ispirati da Dio e dallo Spirito Santo che è Creatore”.