Diocesi: Napoli, giovedì 15 giugno messa e processione per il Corpus Domini a Miano per dire “no a ogni forma di violenza”

La preghiera contro la violenza, nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. In occasione del Corpus Domini, giovedì 15 giugno, le parrocchie del quartiere di Miano, a Napoli, si ritroveranno per la celebrazione eucaristica, presso la parrocchia dei Santi Alfonso e Gerardo e successivamente per la processione nelle strade del quartiere e concludere nella parrocchia di Maria Ss Assunta in Cielo – chiesa madre del quartiere. A presiedere la celebrazione unitaria, alle 18.30, mons. Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di Napoli. Vi prenderanno parte le comunità dei Santi Alfonso e Gerardo, di Santa Maria Assunta in Cielo, Santa Maria dell’Arco (Frati minori) e Santa Maria della Provvidenza (Opera Don Guanella).

Sarà un’occasione “per dire, ancora una volta, no ad ogni forma di violenza, in un momento particolarmente difficile per il quartiere, dove il malaffare dilagante sta fortemente condizionando e inquinano la vita sociale”. “Non possiamo mancare… Insieme si può costruire e sostenere il bene comune. Sia per i credenti una testimonianza di fede in Gesù, Pane di Vita… e per i non credenti, ma uomini di buona volontà, sia la voglia di camminare per la pace e la giustizia”, si legge in una nota diffusa dal decano dell’8° decanato (Scampia, Miano, Chiaiano), don Francesco Minervino.