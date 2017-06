Diocesi: Montepulciano, il 9 giugno incontro del vescovo Manetti con i giornalisti su “Lo stile comunicativo di Papa Francesco”

Sarà dedicato a “Lo stile comunicativo di Papa Francesco” l’incontro per giornalisti che si terrà venerdì 9 giugno, a Montepulciano, per riflettere sul messaggio che il Papa ha scritto in occasione della 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, celebrata pochi giorni fa. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio delle comunicazioni sociali (Ucs) della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza in accordo con il vescovo Stefano Manetti, si svolgerà a partire dalle 11 nel Teatrino di San Biagio a Montepulciano. Dopo l’intervento di mons. Manetti, ci sarà l’occasione – spiega don Domenico Zafarana, direttore dell’Ucs diocesano – per “un dibattito che vuole essere franco e costruttivo”. “Così facendo – prosegue – vogliamo creare una ‘rete’ di intenti e di collaborazione che miri a portare frutto e a farci crescere umanamente e professionalmente”.