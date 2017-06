Diocesi: mons. Oliva (Locri-Gerace), lettera alla comunità di San Luca. La “vera fede non tollera alcuna forma di connivenza con il male”. Il 21 giugno Giornata di penitenza e digiuno

“Anche se l’azione politica e amministrativa del commissario prefettizio è stata molto apprezzata e ha sortito risultati positivi, è comunque necessario che voi comunità locale riprendiate in mano le vostre sorti politiche e amministrative secondo le regole democratiche. Non dobbiamo dimenticare che ‘lo Stato siamo noi’ e che ogni buona amministrazione dipende dalla coscienza civile di ognuno di Voi”. Lo scrive oggi il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, in una lettera alla comunità di San Luca “con animo preoccupato in questo particolare momento della vostra vita sociale e politica” dopo i fatti accaduti negli ultimi giorni, in particolare la non presentazione di alcuna lista elettorale e l’arresto di “un noto pregiudicato”, dopo anni di latitanza. “Quanto alle modalità dell’arresto, oltre alla delicatezza dell’operazione condotta con maestria, ha fatto molto discutere il saluto ‘riverente’ con ‘baciamano’ riservato al latitante arrestato”. Per il vescovo la “vera fede non tollera alcuna forma di connivenza con il male. Non è possibile essere cristiani appartenendo ad associazioni di stampo ‘ndranghetista. Ed è mafiosa – osserva mons. Oliva – ogni forma di illegalità, di collusione, di arroganza e prepotenza, di corruzione, ogni traffico illecito, spaccio di droga, usura e sfruttamento dell’ambiente. Anche i silenzi omertosi uccidono il futuro della comunità e la speranza dei giovani. È assurdo pensare a un futuro attraverso il malaffare, i traffici illeciti e ogni altra forma di illegalità. Il lavoro vero, quello che libera e che dà dignità, che purtroppo manca nella nostra terra, non ha nulla a che vedere con il malaffare”. Da qui la richiesta del presule ad “un sussulto di umanità ed una conversione sincera alla vera fede”. Il credente “s’inchina solo a Dio”: “Inchinarsi al potere umano, e ancor più al potere mafioso, rende schiavi ed uccide la speranza. Torniamo al Signore con una fede autentica che non scende a compromessi col male”.

Mons. Oliva chiede quindi alla comunità cristiana di San Luca di dedicare una Giornata di penitenza e di digiuno con momenti di riflessione e preghiera mercoledì 21 giugno prossimo. In tale giornata “sarà sospesa la prevista amministrazione delle Cresime agli adulti”, specifica il presule. “Ve lo chiedo – evidenzia – sapendo che non tutti siete colpevoli di certi gesti e che i figli non possono pagare le colpe dei genitori. Insieme però siamo chiamati a farci carico delle debolezze e delle fragilità dei nostri fratelli. Le loro ferite arrecano danno a tutti. A voi, come comunità credente, chiedo, altresì, di espiare il peccato di quei fedeli che sono sulla via del male. Insieme pregate il Signore, perché ci liberi da ogni forma di ‘soggezione psicologica’ verso chi vi vuole tenere sottomessi al suo potere. Anche la Madre di Dio vi vuole figli liberi e coraggiosi. Non permettete ad alcuno che vi rubi e si appropri della vostra devozione alla Madonna della Montagna di Polsi alla quale siete tanto legati: essa è inconciliabile con la ‘ndrangheta, con il malaffare e lo spargimento di sangue”.