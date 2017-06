Diocesi: Casale Monferrato, sabato 17 giugno l’assemblea diocesana. Don Devasini (vicario generale), “occasione per crescere in uno stile sinodale”

L’assemblea diocesana che si terrà sabato 17 giugno a Casale Monferrato sarà un’occasione “non solo per aiutare il vescovo ad individuare le vie che la Chiesa casalese sarà chiamata a percorrere negli anni che verranno ma soprattutto per aiutare la comunità credente ad acquisire e crescere in uno stile sinodale, lo stile della Chiesa del futuro”. Così il vicario generale della diocesi di Casale Monferrato, don Giampio Devasini, presenta l’appuntamento nel quale, il 17 giugno, la comunità ecclesiale monferrina in gruppi di lavoro, dopo la riflessione a partire dall’Evangelii Gaudium, “individuerà le proposte ritenute particolarmente urgenti e prioritarie per il futuro della diocesi”. “Il vescovo elaborerà poi un documento che rifletterà quanto emerso in assemblea indicando alcune vie di carattere pastorale”, aggiunge don Devasini, rivelando che “probabilmente il documento verrà presentato nel Convegno di inizio settembre, che sarà ancora presieduto da mons. Catella visto che, in occasione dell’assemblea generale della Cei, il nunzio apostolico gli ha chiesto di pazientare ancora qualche mese per la nomina del suo successore”. “L’assemblea diocesana è un appuntamento che, per quanto riguarda la storia recente della nostra diocesi, non è così comune”, ha rilevato Alberto Baviera, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. “Anche per questo – ha proseguito – desideriamo che la partecipazione sia la più ampia possibile per fare della giornata del 17 giugno non solo un evento ecclesiale, ma un’occasione aperta all’apporto di tutti, un ‘evento di popolo’”.