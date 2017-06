Diocesi: Caritas Forlì, sabato 10 giugno la “Giornata della solidarietà”. Nel 2016 circa 2500 persone aiutate dall’Emporio della solidarietà

Si terrà sabato 10 giugno, a Forlì, la “Giornata della solidarietà” promossa dalla Fondazione Buon Pastore-Caritas Forlì onlus e dal Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo, con il patrocinio del Comune di Forlì. Per tutta la giornata – si legge in una nota – “nei supermercati che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile contribuire all’acquisto di prodotti da donare all’Emporio della solidarietà”. L’invito è quello di donare principalmente zucchero, farina, tonno, legumi, olio e riso. “Nel 2016 – prosegue la nota – sono state servite circa 720 famiglie (75 di queste possedevano anche una tessera infanzia), per un totale di circa 2500 beneficiari”. “L’obiettivo finale è di arrivare a regime a 700 famiglie servite contemporaneamente”, aggiungono i promotori, spiegando che “i prodotti donati provengono attualmente da 16 aziende-donatrici del territorio provinciale e da privati cittadini. Si stima che il valore delle merci distribuite derivi per un 8% da acquisto ed il rimanente 92% da donazioni (il Banco Alimentare rappresenta il 50% di queste)”. Per la giornata di sabato 10, i volontari, presenti in ogni supermercato per raccogliere i prodotti, provengono principalmente dai Centri di ascolto delle Caritas parrocchiali, dal Gruppo Alpini Forlì, da alcuni Gruppi Scout e di Azione Cattolica. Presteranno servizio anche alcuni ragazzi del Servizio civile e del Campo Shalom.