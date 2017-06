Diocesi: Aversa, venerdì 9 giugno l’incontro “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”

“Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”: è il titolo dell’incontro che l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Aversa organizza venerdì 9 giugno 2017 alle 18,15 nel salone della curia vescovile (Via Santa Maria a Piazza, 49), in occasione della 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. “Sentiamo forte il desiderio di incontrarci tanto con giornalisti e operatori del mondo dei media, quanto con coloro che si occupano di comunicazione nella nostra comunità diocesana”, afferma don Francesco Riccio, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. “Ci ritroveremo a conversare insieme e a comunicarci la nostra passione di annunciatori del Vangelo, impegno che svolgiamo con competenza acquisita nel tempo e pieni di speranza e fiducia, cosi come Papa Francesco ci indica nel suo messaggio”, aggiunge.

Alla conversazione del 9 giugno interverranno padre Farid Saab, specializzato in Comunicazioni sociali e speaker in Lingua Araba di Radio Maria, e Alfonso Pirozzi, giornalista dell’agenzia Ansa. “Sono due uomini diversamente impegnati nel mondo delle comunicazioni – conclude don Riccio -: il loro contributo potrà esserci di aiuto e compagnia in questa sosta serale di inizio giugno”.