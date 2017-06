Dialogo interreligioso: Matera, Itria promuove il 10 e l’11 giugno “Un viaggio tra i sensi”

Due giorni nei quali si potranno vivere esperienza sensoriali e culturali straordinarie. Questo sarà “Un viaggio tra i sensi”, che si svolgerà a Matera sabato 10 e domenica 11 giugno, con spettacoli teatrali multisensoriali, interculturali ed accessibili. Si tratta di uno degli eventi pubblici di “Itria” (Itinerari turistici religiosi interculturali accessibili), che mira a promuovere il dialogo interreligioso attraverso un percorso turistico che attraverserà, inizialmente, tre regioni: Basilicata, Calabria e Puglia.

Materani e turisti saranno invitati a due eventi “immersivi”, dove si caleranno “in dimensioni multisensoriali inaspettate e coinvolgenti: due spettacoli teatrali, ispirati a racconti di Italo Calvino e Stefano Benni. Gli spettatori saranno accompagnati, durante la rappresentazione al buio, dai colori dei suoni, degli odori, dalla voce degli attori che li avvolgerà sempre più sino ad accendere quei sensi lasciati dormienti”, si legge in una nota.

“Lasciarsi immergere nel racconto sarà l’atteggiamento di fiducia richiesta ai partecipanti – spiegano i responsabili del comitato di Itria, costituito da don Valerio Pennasso (direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto), Sharif Lorenzini (presidente della Comunità islamica d’Italia), rav. Umberto Avraham Piperno (rabbino emerito del Sud Italia) -. Tutti i sensi saranno attivati e le diverse sensibilità saranno rispettate non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche culturale e soprattutto la tradizione religiosa di ciascuno sarà valorizzata e posta al centro. Un ebreo, un musulmano e un cristiano si troveranno a proprio agio. Ci faremo attori della rappresentazione, immersi nelle parole, nei suoni e nelle azioni. La diversità sarà esaltata dalle sensibilità di ciascuno”. Per assistere agli spettacoli (ingresso gratuito) è necessaria la prenotazione attraverso il sito www.itria.org.