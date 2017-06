Dialogo interreligioso: da domani la plenaria sul “ruolo della donna nell’educazione alla fraternità universale”

“Il ruolo della donna nell’educazione alla fraternità universale”. È il tema della sessione plenaria del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, in programma il 7 e l’8 giugno e presieduta dal presidente del dicastero, il card. Jean-Louis Tauran. All’appuntamento – si legge in un comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede – sono stati invitati i membri e i consultori dell’organismo pontificio. Il tema sarà affrontato da un punto di vista generale con quattro + riflessioni affidate alla biblista Nuria Calduch-Benages, della Pontificia Università Gregoriana, su “La donna educa alla fraternità universale: riflessione biblico-sapienziale”; a suor Raffaella Petrini, docente di dottrina sociale della Chiesa all’ Angelicum, su “Feminine Qualities against the Technocratic Paradigm: A Catholic Social Perspective on Women’s Contribution to Fraternity”; a Marie Derain, difensore dei diritti dei minori a Parigi, su “Construire la paix: la part des femmes”; a Clare Amos, World Council of Churches, su “The Role of Women in Educating towards Universal Fraternity – a perspective from the World Council of Churches”. Sono previsti momenti di riflessione sul tema e di scambio di informazioni sul dialogo interreligioso. Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, segretario del dicastero, esporrà ai partecipanti le attività del Consiglio negli ultimi anni. “L’Assemblea plenaria rappresenta sempre una felice e opportuna occasione per riflettere sull’attuale situazione del dialogo interreligioso in varie parti del mondo e per approfondire quale debba essere il ruolo della comunità cristiana per la promozione del ruolo della donna nell’educazione alla fraternità e per la costruzione di migliori relazioni con gli appartenenti ad altre religioni”, si legge nella nota. I partecipanti alla sessione plenaria, a conclusione dei lavori, saranno ricevuti in udienza dal Papa.