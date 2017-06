Cassazione su Riina: don Ciotti (Libera), “c’è un diritto del singolo, che va salvaguardato. Ma anche una più ampia logica di giustizia”

“C’è un diritto del singolo, che va salvaguardato. Ma c’è anche una più ampia logica di giustizia di cui non si possono dimenticare le profonde e indiscutibili ragioni”. Così don Luigi Ciotti, presidente di Libera, commenta la sentenza con la quale la prima sezione penale della Corte di Cassazione apre ad un’eventuale scarcerazione di Totò Riina, boss della mafia ora detenuto nel carcere di Parma in regime di 41 bis e gravemente malato. “Il diritto a morire dignitosamente vale per ogni persona detenuta, in accordo a quella più ampia umanizzazione della pena che contrassegna la civiltà di un Paese, come ci ricorda la Costituzione”, osserva don Ciotti, per il quale “non fa eccezione Totò Riina, al quale è giusto assicurare tutte le cure necessarie in carcere e, se occorre, in ospedale, affinché la detenzione non aggravi le sue condizioni di salute”. “Sull’ipotesi – avanzata dalla Cassazione – di una mutazione della pena detentiva in arresti domiciliari, sono certo che il Tribunale di Bologna valuterà con saggezza e piena cognizione di causa, tenendo conto di tutti i fattori in gioco”, aggiunge il presidente di Libera: “Perché certo c’è una persona malata, al quale lo Stato deve riservare un adeguato trattamento terapeutico a prescindere dai crimini commessi, ma c’è anche una vicenda di violenza, di stragi e di sangue che ha causato tante vittime e il dolore insanabile dei loro famigliari”. “Molti di loro – conclude – ho avuto la fortuna di conoscerli, e di apprezzarne il coraggio e la fermezza d’animo, la ricerca di verità e la speranza incrollabile nella giustizia, il rispetto per le istituzioni e la volontà di trasformare il dolore in impegno, in contributo alla costruzione di una società più giusta”.