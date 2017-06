Carcere: Cnvg, il 9 giugno a Roma l’assemblea nazionale su “Un volontariato in direzione ostinata e contraria”

Sarà “Un volontariato in direzione ostinata e contraria” il tema della X Assemblea nazionale della Conferenza nazionale volontariato giustizia (Cnvg), che venerdì 9 giugno a Roma, presso la Sala Teatro di Rebibbia, riunirà istituzioni, esperti e protagonisti della realtà del carcere e delle misure di comunità. La mattinata, con inizio previsto alle 10, “sarà l’occasione – si legge in una nota – per fare il punto sullo stato delle carceri italiane, ma anche per conoscere i protagonisti dei progetti che coinvolgono le persone detenute o che hanno problemi con la giustizia, scoprire le dinamiche più pervasive dell’essere volontari in carcere e sul territorio seguendo le misure di Comunità e ascoltare le testimonianze dirette delle famiglie di autori e vittime di reato”. Nel corso dell’assemblea verrà anche firmato un protocollo tra la Cnvg e il dipartimento della Giustizia minorile e di comunità. “Per fare volontariato con i soggetti di cui ci occupiamo noi – spiega – bisogna davvero essere ostinati e andare costantemente in direzione contraria a quella della stragrande maggioranza della società”. Verranno presentate diverse iniziative con i detenuti come il laboratorio teatrale permanente nel carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, la squadra romana di “Atletico Diritti”, fatta di persone immigrate, detenute, ex detenute, le realtà delle redazioni dei giornali del carcere, le esperienze maturate in ambito minorile o quelle di inserimento lavorativo attivate nel carcere di Bollate. Oltre agli interventi di docenti universitari, “arricchiranno la giornata – conclude la nota – le parole dei familiari di autori e vittime di reato, che daranno testimonianza diretta delle storie che hanno vissuto”.