Attacco a Londra: 130 imam e leader religiosi firmano una dichiarazione, “nessuna preghiera funebre ai terroristi”

Centotrenta imam e leader religiosi di tutta la Gran Bretagna e di tutte le scuole di pensiero hanno pubblicato una Dichiarazione dove con una decisione “senza precedenti” rifiutano di eseguire la tradizionale preghiera islamica funebre per il terrorista – “un rituale normalmente eseguito per ogni musulmano indipendentemente dalle sue azioni” – ed hanno invitato altri imam e leader religiosi a fare altrettanto. “Conseguentemente e alla luce dei principi etici che sono essenziali all’Islam – si legge nella Dichiarazione diffusa e sostenuta dal Muslim Council of Britain -, noi non eseguiremo la preghiera funebre tradizionale ai terroristi e invitiamo altri imam e leader religiosi a ritirare tale privilegio. Questo è perché tali azioni indifendibili sono completamente in contrasto con gli insegnamenti elevati dell’Islam”.

Nella dichiarazione, gli imam spiegano: “Preghiamo Dio che gli autori di questi attacchi siano giudicati secondo la gravità dei loro crimini nell’aldilà. I loro atti e la negazione dei nostri principi religiosi li allontanano da ogni associazione con la nostra comunità per la quale l’inviolabilità di ogni vita umana è il principio fondatore (Q.5: 32)”. E ancora: “Questi vili assassini cercano di dividere la nostra società e d’infondere paura. Ci assicureremo che falliranno. Invitiamo tutti a unirsi a noi: siamo una comunità. Di fronte ad una tale vile codardia, a differenza dei terroristi, dobbiamo sostenere l’amore e la compassione. Questi criminali contaminano il nome della nostra religione e del nostro Profeta, che è stato inviato a essere Misericordia per tutta la creazione”. Alla dichiarazione seguono le firme di 130 imam e alti intellettuali dell’islam britannico.