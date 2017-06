Assisi: Marcia francescana, “Un passo oltre” scelto come inno ufficiale della 37ª edizione

S’intitola “Un passo oltre” l’inno ufficiale della 37ª Marcia del Perdono di Assisi, la Marcia Francescana che, dal 25 luglio al 4 agosto, di ogni anno riunisce frati, suore e migliaia di giovani in un cammino comune verso la Porziuncola, luogo di perdono e di pace. Il brano scelto, individuato da delegazione di frati minori provenienti da tutta Italia, è stato proposta dalla band Kantiere Kairòs, composta da 5 musicisti professionisti: Antonello Armieri (voce e chitarra), Jo Di Nardo (chitarra), Gabriele Di Nardo (batteria), Roberto Sasso (tastiere) e Davide Capitano (basso). “Abbiamo inviato il brano su proposta di un frate minore calabrese, che abbiamo conosciuto durante un nostro concerto lo scorso febbraio”, spiega Armieri, aggiungendo che in “Un passo oltre” hanno fatto proprie “alcune indicazioni suggerite dagli stessi frati, come la dinamica fra peccato e perdono che è funzionale alla crescita nel proprio cammino di fede, e come sia necessario superare se stessi per incontrare il Signore, abbandonando le proprie paure”. Per gli autori, il messaggio è che “le difficoltà, anziché essere viste come condanne e fallimenti, sono opportunità ed elementi di salvezza”. Nel video, aggiunge Sasso, “ripercorriamo la nascita del Kantiere per testimoniare come il nostro gruppo si è formato anzitutto per convertire noi stessi ogni giorno, per provare a fare un passo oltre insieme”. “Un passo oltre” farà parte del secondo album di Kantiere Kairòs, in uscita dopo l’estate. “S’intitolerà ‘Il seme’ o ‘Seme’”, anticipa Di Nardo. Il 2 agosto la band sarà a santa Maria degli Angeli per l’arrivo della Marcia del Perdono: “Alla Porziuncola porteremo le nostre intenzioni di preghiera e quelle che nell’arco di questi anni ci sono state affidate”, raccontano. “Vogliamo portare tutto il superfluo e il non essenziale per tornare bambini, semplici e piccoli come san Francesco d’Assisi”.