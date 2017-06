Tv2000: “Siamo noi” festeggia 500 puntate e cambia orario

“Siamo noi”, il contenitore pomeridiano di Tv2000, cambia orario e festeggia 500 puntate. A partire da lunedì 5 giugno anticipa e va in onda alle 13.50, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il programma di approfondimento sociale e culturale dell’emittente dei vescovi ha all’attivo tre anni di dirette quotidiane nel corso delle quali ha mostrato l’Italia che ascolta, condivide e costruisce, con oltre 7 mila ospiti, 200 collegamenti e 3 mila servizi.

Diverse le novità del nuovo corso. Intanto, più spazio alle interviste con personaggi famosi e con gente comune. Poi tre rubriche per conoscere meglio i fondamenti della fede cattolica: il lunedì sarà dedicato alle figure dei santi della settimana, il mercoledì alle parabole proiettate nell’attualità e il venerdì ai momenti e ai gesti della messa. Infine, due spazi tutorial: uno per il ritorno alla cucina povera e genuina con cuochi e chef che daranno suggerimenti e ricette; uno sentimentale che proverà a rispondere a richieste di aiuto e confidenze nelle vite familiari con particolare attenzione al rapporto genitori-figli e al rapporto di coppia.