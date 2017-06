Papa Francesco: Regina Coeli, ricorda vittime dell’attentato di Londra e missionari nel mondo

Vaticano, 4 giugno: Papa Francesco celebra la Messa di Pentecoste

“Lo Spirito doni pace al mondo intero; guarisca le piaghe della guerra e del terrorismo, che anche questa notte, a Londra, ha colpito civili innocenti: preghiamo per le vittime e i familiari”. Lo ha detto il Papa, durante il Regina Coeli di ieri, in cui ha annunciato la pubblicazione del Messaggio per la prossima Giornata missionaria mondiale, che si celebra ad ottobre sul tema: “La missione al cuore della fede cristiana”. “Lo Spirito Santo sostenga la missione della Chiesa nel mondo intero e dia forza a tutti i missionari e le missionarie del Vangelo”, la preghiera di Francesco prima della menzione dell’attentato di Londra. Poi il saluto ai gruppi del Rinnovamento carismatico cattolico, tra i 60mila fedeli in piazza per festeggiare il 50° di fondazione, “e anche i fratelli e le sorelle di altre confessioni cristiane che si uniscono alla nostra preghiera”, l’aggiunta del Papa, che oltre alle Figlie di Maria Ausiliatrice dei Paesi latinoamericani ha salutato e ringraziato il coro e l’orchestra dei ragazzi di Carpi, che hanno eseguito alcuni canti durante la Messa, in collaborazione con la Cappella Sistina.