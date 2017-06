Missione: dall’8 al 10 giugno a Sacrofano il convegno dei Centri missionari diocesani

Si terrà a Sacrofano (Roma) dall’8 al 10 giugno il 9° Convegno nazionale dei direttori e delle equipe dei Centri missionari diocesani dal titolo “Sognate anche voi questa Chiesa”. L’incontro, dal carattere prevalentemente operativo, consentirà di delineare nuovi modi e stili di presenza missionaria nelle Chiese particolari, a partire dall’invito di Papa Francesco “sognate anche voi questa Chiesa” (convegno ecclesiale di Firenze 2015). Il convegno è riservato al direttore, al vice-direttore a tutti coloro che collaborano stabilmente nell’equipe del Centro missionario diocesano insieme ai vescovi incaricati delle Commissioni missionarie regionali. Sarà aperto giovedì pomeriggio da mons. Francesco Beschi, presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese e dalla relazione di monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, su “Le vie del convegno di Firenze per un rinnovato impulso missionario delle Chiese locali che sono in Italia”. Seguirà l’intervento di monsignor Giuseppe Lorizio, docente di teologia fondamentale della Pontificia Università Lateranense e nei giorni successivi di Luciano Meddi, docente di catechetica missionaria della Pontificia Università Urbaniana e Rosalba Manes, docente di teologia biblica della Pontificia Università Gregoriana.