Giornata mondiale ambiente: Cauteruccio (Greenaccord), “l’uomo sia unito alla natura mediante un rapporto armonico”

“L’uomo sia unito alla natura mediante un rapporto armonico simile a quello esistente nella ricchezza delle connessioni, interazioni e relazioni tra i vari ecosistemi, poiché nella sinfonia di lode a Dio di tutte le creature nessun suono è prevalente o fine a se stesso ma solo funzionale a che trionfi l’equilibrio, la biodiversità e la bellezza”. Come dichiara al Sir Alfonso Cauteruccio, presidente dell’associazione culturale Greenaccord, “è questo il miglior auspicio che si possa augurare ad una umanità sempre più attenta e rispettosa della casa comune, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente malgrado la sorprendente e irresponsabile scelta dell’attuale Governo statunitense sulle politiche del clima”. La Giornata mondiale dell’ambiente, che si celebra oggi, 5 giugno, è stata istituita dall’Onu nel 1972 ed è dedicata quest’anno al tema “Collegare le persone alla natura, in città e in campagna, dai poli all’equatore”.