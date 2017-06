Elezioni amministrative: Forum Campania, oggi ad Atripalda presentazione ai candidati dei “3 Impegni per la famiglia”

Nuovo appuntamento oggi per presentare ai candidati alle prossime amministrative il Manifesto “3 Impegni per la famiglia” promosso dal Forum delle associazioni familiari della Campania. Alle ore 17, nell’ex sala consiliare attigua alla Biblioteca comunale di piazza Sparavigna, a misurarsi con il documento saranno i candidati sindaco e i candidati consigliere del comune di Atripalda. Ad illustrare i contenuti della Carta di impegno il vice-presidente del Forum delle associazioni familiari della Campania, Gianvincenzo Nicodemo, e il responsabile del Forum Point atellano, Ludovico Di Lemma.

A tutti i candidati che parteciperanno e, in particolare, ai quattro candidati sindaco di Atripalda – Paolo Spagnuolo, Giuseppe Spagnuolo, Nunzia Battista, Francesca Nazzaro – si chiederà di includere nel proprio programma elettorale almeno tre delle proposte avanzate dal Manifesto e di sottoscrivere l’impegno, prioritario, di istituire assessorati comunali per la famiglia, la natalità, l’infanzia e l’adolescenza.

L’iniziativa del Forum delle associazioni familiari è rivolta anche alle associazioni, enti, agenzie educative e in generale a quanti siano interessati alla costruzione di una società “Child&Family Friendly”, chiamati a mettere in campo il loro know-how, insieme alle associazioni del Forum, per riscoprire insieme l’equazione “benessere familiare uguale benessere sociale”.

Dodici le misure suggerite nella Carta di impegno, a partire dal fisco amico della famiglia, che prevede, sulla scorta dell’esperimento già condotto con successo in alcuni domuni del Nord Italia e della Sicilia, l’integrazione del modello Isee con il Fattore Famiglia, un correttivo che tiene conto degli effettivi carichi familiari (per esempio della presenza di figli disabili e/o in età scolastica, di neonati, ecc.) ai fini di una più equa tassazione locale che, in ogni caso, non pregiudica i bilanci delle casse comunali.