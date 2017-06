Diocesi: Ragusa, domani la presentazione dei progetti per il servizio civile

Cinque progetti per un totale di 51 posti, nei settori del disagio adulto, delle donne e madri in difficoltà, della disabilità, della prima infanzia, dell’educazione di bambini e ragazzi. Un impegno di solidarietà, dal forte valore formativo, al quale i giovani possono scegliere di dedicare un anno della propria vita. È la risposta della Caritas diocesana di Ragusa al bando ordinario 2017 di servizio civile, pubblicato dal Dipartimento della gioventù e del servizio cicile nazionale, che scadrà il prossimo 26 giugno. Domani, alle ore 10 presso il saloncino del Vescovado (Via Roma 109, Ragusa), la Caritas – informa la diocesi – presenterà ai giovani e alla stampa i propri progetti, le modalità di accesso alla selezione, le novità connesse alla riforma del servizio civile, e risponderà alle domande dei giovani. Saranno presenti il direttore della Caritas, Domenico Leggio; la responsabile del servizio civile, Jenny Campagnolo e i giovani attualmente in servizio civile per una testimonianza diretta dell’esperienza. La conferenza stampa servirà a presentare contestualmente i due bandi di servizio civile promossi dall’istituzione diocesana, la Caritas e la Fondazione San Giovanni Battista.