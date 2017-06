Diocesi: Padova, da domani a domenica “Settimana organistica” con il maestro Jean Guillou

Jean Guillou, uno dei massimi organisti in attività a livello mondiale, sarà a Padova, da martedì 6 a domenica 11 giugno per una “Settimana organistica” che lo vedrà protagonista di concerti e anche di una due giorni di MasterClass per musicisti e studenti. La Settimana è organizzata e promossa dall’unità pastorale della Cattedrale di Padova, Conservatorio Pollini, Associazione Bartolomeo Cristofori. La settimana organistica inizia domani alle 20.45 con il concerto per organo e orchestra ad archi nella chiesa di San Daniele (via Umberto I 85). La serata vedrà la partecipazione dell’orchestra ad archi del Centro universitario con violino solista Alessandro Cappelletto e all’organo il maestro Jean Guillou. Parteciperà alla serata anche il violinista Piero Toso. A seguire, giovedì 8 giugno in basilica cattedrale (piazza Duomo, a Padova), concerto per la gioventù in programma alle 10: voce recitante Chiara Callegari e all’organo il maestro Jean Guillou.

Per musicisti e studenti Jean Guillou guiderà una masterclass giovedì 8 e venerdì 9 in cattedrale a Padova (iscrizioni in basilica cattedrale). Appuntamento di punta sarà il concerto di sabato 10 giugno, alle 20.45, sempre in basilica cattedrale, che vedrà all’organo i maestri Alessandro Perin (organista della cattedrale) e Jean Guillou. Infine domenica 11 giugno il maestro francese suonerà il grande organo della cattedrale durante la celebrazione domenicale delle 12, presieduta da don Gianandrea Di Donna, animata dal Coro San Prosdocimo e con organista del coro il maestro Alessandro Perin.