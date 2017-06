Diocesi: Catanzaro-Squillace, venerdì il convegno “Arte e fede” con mons. Bertolone

“Arte e fede”: sarà questo il tema del convegno che si terrà venerdì a Catanzaro su iniziativa della Commissione diocesana per le comunicazioni sociali della diocesi. All’incontro interverranno mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e presidente della Conferenza episcopale calabra, e Domenico Piraina, direttore del Palazzo Reale di Milano e dell’Area mostre e musei scientifici.

“Ricordiamo che proprio il 9 febbraio scorso, a Napoli, durante un incontro con tutte le diocesi del meridione d’Italia sul tema ‘Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani nel Sud?’, mons. Vincenzo Bertolone, indicò, tra le soluzioni possibili per alleviare l’emergenza della disoccupazione giovanile, la creazione di ‘una capillare rete regionale per valorizzare in maniera coordinata i beni culturali, artistici, architettonici, archivistici e bibliografici di pertinenza delle Chiese locali’, sottolina oggi una nota della diocesi: “Un rinnovato impegno, quindi, della Chiesa sul fronte dei beni culturali, anche come strumento di promozione dello sviluppo economico, atto a porre un argine al drammatico fenomeno della disoccupazione giovanile e non solo”.