Diocesi: Caritas Faenza-Modigliana, disponibile 12 posti per il servizio civile

Nell’ambito del bando per il Servizio civile nazionale, la Caritas di Faenza-Modigliana mette a disposizione 12 posti per altrettanti giovani cittadini italiani, comunitari o non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Per il progetto “Un mondo di pace“ sono disponibili 3 posti presso l’ufficio Educazione alla mondialità e 2 presso l’area Educazione e promozione culturale-Educazione alla pace. Qui, si legge in una nota, “i volontari sono coinvolti nella realizzazione di incontri informativi, momenti di integrazione fra giovani, proposte formative e percorsi educativi destinati alle scuole e ai ragazzi per confrontarsi sui temi del fenomeno migratorio, dell’incontro, della pace e della mondialità e per implementare le proprie competenze relazionali”. Per il progetto “Io e gli altri” sono invece disponibili 3 posti presso il Centro di ascolto diocesano: i volontari verranno “coinvolti nella gestione dei servizi del Centro di ascolto, nel servizio di orientamento e accompagnamento degli utenti ai servizi del territorio, nella realizzazione dei corsi di italiano per stranieri”. Infine, per il progetto “Storie al femminile“ sono disponibili 2 posti presso il Centro di accoglienza femminile ex-san Domenico e 2 posti presso l’associazione Francesco Bandini per “l’accoglienza di donne in situazione di disagio abitativo e fragilità sociale, l’accompagnamento e orientamento per sostenere i percorsi volti alla loro autonomia, le attività di mediazione tra le persone accolte e di accompagnamento alla crescita e all’educazione dei minori, la realizzazione di occasioni di sensibilizzazione”. Info: www.caritasfaenza.it.