Diocesi calabresi: “FxF”, da novembre il corso per formatori di pastorale giovanile

“FxF”. Ha questo nome il corso per formatori di pastorale giovanile in preparazione al Sinodo dei vescovi organizzato dalla Consulta di pastorale giovanile della Conferenza episcopale calabra e che avrà inizio dal prossimo mese di novembre a Cetraro (Cs). “Come équipe di Pastorale giovanile abbiamo formato due commissioni interne, una per l’evangelizzazione, l’altra per la formazione ed è su questa che, con il corso, vogliamo puntare”, dice katia Fazzari, responsabile della scuola di formazione, che “è destinata principalmente a chi opererà negli oratori”. L’obiettivo, infatti, è di “creare dei formatori in varie diocesi e dare la possibilità ai parroci di avere formati i propri ragazzi”.

Quattro i weekend previsti, fino al mese di maggio 2018, destinati a giovani adulti fra i 23 e i 40 anni che “siano già inseriti attivamente in un percorso ecclesiale”. Il corso è finanziato da ogni diocesi per un numero massimo di 8 partecipanti per diocesi. L’iscrizione scade il 20 giugno e per iscriversi è necessario contattare il proprio responsabile diocesano.