Diocesi: Bologna, incontro su transizione energetica e finanza sostenibile

“Laudato Si’ per la transizione energetica e una finanza sostenibile. L’impegno cattolico e degli uomini di buona volontà per promuovere l’ecologia integrale” è il titolo dell’incontro che si terrà l’8 giugno a Bologna (ore 10-17.30, Sala Clelia Barbieri, via Altobella 6) nella curia arcivescovile, organizzato dalla diocesi di Bologna insieme all’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro e Focsiv -Volontari nel mondo, inserito nel quadro delle iniziative di ALL4theGreen in concomitanza con il G7 Ambiente 2017 ospitato a Bologna. “Il riscaldamento globale, provocato dalla grande concentrazione dei gas serra e conseguenza del modello di sviluppo basato sull’uso indiscriminato ed intensivo dei combustibili fossili – spiegano i promotori -, mette di fronte all’umanità l’urgenza di una transizione energetica supportata da una finanza sostenibile, dalle opportunità tecnologiche e finanziarie esistenti e da buone pratiche da adottare in Italia e nel resto del mondo”. Diocesi, parrocchie, associazioni sono invitate a dare vita ad iniziative concrete come quella del disinvestimento, avviato con la Campagna internazionale #Divest e in Italia #Divestitaly, dalle fonti fossili e il reinvestimento nelle fonti rinnovabili, utilizzando tecnologie e strumenti finanziari più consapevoli e responsabili. La Campagna Shine intende invece sostenere l’accesso all’energia pulita dell’oltre miliardo di poveri esclusi nei Paesi del Sud del mondo. “Una risposta concreta per il miglioramento delle condizioni di vita della casa comune – sottolineano gli organizzatori – e una chiara indicazione al presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’importanza di tenere fede agli impegni presi in merito agli Accordi di Parigi dal suo predecessore”. L’incontro sarà aperto da monsignor Matteo M. Zuppi, arcivescovo di Bologna, e dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.