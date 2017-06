Attacco a Londra: il sindaco Sadiq Khan invita tutti alla veglia stasera in memoria delle vittime. Presente anche l’arcivescovo mons. Peter Smith

Una veglia questa sera, a partire dalle 18, a Potters Fields Park in memoria delle vittime dell’attentato di sabato sera. A promuoverla è il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che ha invitato tutti i londinesi e chi sta in questi giorni visitando la città a “venire tutti insieme in solidarietà per ricordare coloro che hanno perso la loro vita nell’attacco di sabato, esprimere la propria vicinanza alle loro famiglie e ai loro amici e mostrare che siamo uniti al mondo e a coloro che stanno cercando di dividerci e di distruggere il nostro modo di vivere. Non permetteremo che questi vigliacchi vincano e non soccomberemo mai alla paura del terrorismo”. L’arcivescovo cattolico di Southwark, mons. Peter Smith, ha già fatto sapere che parteciperà alla veglia.

Join us at Potters Fields at 6pm today to remember the victims of Saturday’s attack and stand against terrorism https://t.co/vKvk25TTLe — Mayor of London (@MayorofLondon) June 5, 2017