Ue: Estonia assume domani la presidenza di turno. In agenda crescita, innovazione, web e conciliazione vita-lavoro

I responsabili delle istituzioni Ue con Juri Ratas, premier dell'Estonia (primo a destra)

“Vogliamo guidare l’Europa attraverso decisioni che portino miglioramenti tangibili alla vita delle persone”, ha dichiarato il primo ministro Jüri Ratas nel dibattito che ieri ha portato il governo estone ad approvare il programma della sua presidenza del Consiglio dell’Ue che comincia domani, 1 luglio. Quattro gli ambiti prioritari: lavorare per un’economia aperta e innovativa, riducendo, ad esempio, gli eccessi burocratici, sostenendo la crescita, la creazione di posti di lavoro, partenariati commerciali e la ricerca scientifica nel settore dell’innovazione e delle nuove tecnologie; migliorare la sicurezza e la protezione dell’Europa, attraverso più collaborazione transfrontaliera, più sorveglianza sui confini esterni e cercando di contribuire alla pace e alla stabilità oltre i confini Ue. Poi digitalizzare l’Europa, perché “connessioni internet veloci, di alta qualità e disponibili sono un prerequisito di un’economia intelligente”. Infine inclusività e sostenibilità: uguali opportunità per tutti, migliore equilibrio tra vita familiare e lavorativa, maggiori possibilità per i giovani, implementazione dell’economia verde e dell’accordo sui cambiamenti climatici. “L’Estonia è diventata un esempio da seguire per tutti gli europei che hanno delle aspirazioni”, ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk alla celebrazione di apertura a Tallin, “per il suo coraggio nel trasformare la realtà economica e finanziaria” e per tutti i successi riportati dopo il crollo del comunismo.