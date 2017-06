Spagna: Commissione permanente Cee, le sfide dell’educazione oggi, il presente e il futuro del laicato, il sacerdozio al cemtro dell’ultimo incontro

Oggi il segretario generale e portavoce della Conferenza episcopale spagnola (Cee), José María Gil Tamayo, è intervenuto a una conferenza stampa per informare dei lavori della riuione della Commissione permanente, che si è svolta a Madrid il 26 e il 27 giugno. Tra i temi trattati, le sfide dell’educazione oggi, argomento esposto dal presidente della commissione episcopale dell’insegnamento e la catechesi, mons. César Augusto Franco. Il presidente della Commissione episcopale dei laici, mons. Javier Salinas, affrontando la questione “L’apostolato laicale in Spagna: presente e futuro”, ha parlato della natura e della missione dei laici e della loro formazione. Ha ricordato, poi, alcuni appuntamenti: l’Azione cattolica generale organizza un incontro per i laici appartenenti alle parrocchie, che percorreranno il cammino di Santiago dal 27 luglio al 2 agosto, mentre dal 3 al 6 agosto vivranno l’Assemblea a Santiago de Compostela; l’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi dedicata ai giovani, nell’ottobre 2018; la Giornata mondiale della famiglia (Dublino, 2018); la Giornata mondiale della gioventù (Panama, 2019). Altri temi sono sono stati la Ratio Fundamentalis “Il dono della vocazione presbiterale” della Congregazione per il clero, l’attuazione del Piano pastorale della Conferenza episcopale spagnola per il 2016-2020, il bilancio del Fondo comune interdiocesano. La Commissione permanente ha anche approvato il calendario delle riunioni della Conferenza episcopale spagnola per il 2018: gli esercizi spirituali per i vescovi sono stati fissati dal 7 al 13 gennaio; le riunioni dell’Assemblea plenaria saranno dal 16 al 20 aprile e dal 19 al 23 novembre e quelle della Commission permanente il 27 e il 28 febbraio, il 26 e il 27 giugno, il 2 e il 3 ottobre.