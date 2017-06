Piccoli comuni: card. Menichelli (Ancona), “ridare valore alla comunità nel rispetto della tradizione e della storia”

“Occorre ricostruire, ma cosa? Case, lavoro, chiese. La casa dà identità ma per i nostri territori dell’Appennino occorre anche la casa dell’anima che le nostre comunità stanno perdendo per paura e scoramento. Per questo bisogna ridare valore alla comunità in quanto tale, come soggetto che custodisce tradizione e storia. Il tutto con questo atteggiamento: ricostruire con saggezza e con l’impegno di una collettiva partecipazione”. Con queste parole il card. Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona-Osimo, è intervenuto nel corso della conferenza organizzata oggi dall’Anci al Palariviera di San Benedetto del Tronto. “Agenda controesodo, nuovi assetti e politiche per il sistema locale” il tema intorno al quale ha ruotato la giornata dedicata ai piccoli comuni riguardo alla necessità di adottare politiche di promozione e di rilancio dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree più periferiche.

Anche in riferimento ai terremoti che hanno colpito quattro regioni i sindaci hanno chiesto di mettere, nell’agenda delle politiche nazionali e regionali, misure e azioni per far invertire la tendenza allo spopolamento, proprio a partire dai territori che più sono colpiti da eventi sismici e di dissesto idrogeologico. L’Anci intende farsi promotrice “di un progetto controesodo per affrontare il problema del disagio insediativo”. Proprio a proposito di questo tema il card. Menichelli ha aggiunto: “Se c’è un’agenda del controesodo vuol dire che abbiamo fatto un esodo sbagliato: perché c’è stato un esodo? In cosa abbiamo sbagliato? Abbiamo agevolato una urbanizzazione frettolosa nelle città. Non abbiamo governato bene l’agenda industriale. Nelle Marche industriali con lo sguardo al futuro, tempo fa, aprivano industrie sul territorio non facendo spostare la gente, mantenendo valori importanti come tradizione e terra”.