Paesi Bassi: Sinodo dei giovani, questionario in traduzione in olandese. Conen, “pronti il 6 luglio”

Si sta lavorando nei Paesi Bassi perché al più presto sia disponibile on line per i giovani olandesi l’indagine su “i giovani, la fede e il discernimento vocazionale” in preparazione al Sinodo del 2018. “Stiamo lavorando alacremente alla traduzione delle domande dell’indagine pubblicate il 14 giugno e alla tecnologia per renderlo accessibile online dai Paesi Bassi. Questo richiede un po’ di tempo, ma siamo felici di annunciare che saremo in grado di averlo online il 6 luglio”, ha reso noto Gerrie Conen, referente per la pastorale giovanile presso il segretariato della Conferenza episcopale a Utrecht. Il questionario sarà disponibile sul sito della Chiesa cattolica in Olanda rkkerk.org. I giovani olandesi potranno quindi leggere e rispondere alle domande del questionario (disponibile per ora in italiano, inglese, francese e spagnolo sul sito youth.synod2018.va) nella propria lingua. Le risposte dei giovani dei Paesi Bassi saranno così aggiunte alle reazioni provenienti da tutto il mondo. “Speriamo di raggiungere nelle diocesi e nelle parrocchie quanti più giovani possibile che desiderano partecipare al sondaggio”, ha aggiunto Conen. Il sito della Chiesa cattolica rkkerk.nl e quello della pastorale giovanile olandese jongkatholiek.nl si sono impegnati a diffondere in olandese più informazioni possibili tra quelle che saranno pubblicate sul sito del Sinodo sui giovani.