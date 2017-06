Ospedale Bambino Gesù: da domani 27 ragazzi asmatici a Misurina per il progetto “Respirare secondo natura”

Sono 27 i giovani pazienti dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù affetti da asma che, dal 1° al 15 luglio, saranno ospitati presso l’Istituto Pio XII onlus sulle rive del lago di Misurina (Bl) per il progetto “Respirare secondo natura”. L’iniziativa, che vedrà coinvolti bambini e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni di età, ha l’obiettivo di “migliorare la comprensione e la gestione” dell’asma e “migliorare la qualità di vita dei bambini che ne soffrono”. Grazie a “Respirare secondo natura”, progetto sostenuto dalla Fondazione Bambino Gesù onlus, verrà studiato lo stato di salute dei pazienti “in un ambiente – si legge in una nota – privo di sostanze ‘allergizzanti’ come l’acaro degli ambienti domestici, i pollini e l’inquinamento dell’aria a cui si è esposti di solito nei grandi centri urbani”. “Durante il soggiorno – prosegue la nota – i ragazzi, accompagnati dai loro familiari, parteciperanno ad un programma che spiegherà come comprendere e gestire la malattia. I risultati emersi verranno confrontati con quelli registrati 6 mesi prima e 6 mesi dopo il ricovero in alta quota”. “Un soggiorno climatico di tipo terapeutico ed educazionale a Misurina non viene scelto a caso”, spiega Renato Cutrera, responsabile di Broncopneumologia al Bambino Gesù, aggiungendo che il tutto si svolgerà “in un ambiente libero da inquinanti e sopra i 1.700 metri di altitudine. In tale ambiente il ragazzo sarà valutato ogni giorno da un’equipe interdisciplinare, con il coinvolgimento della famiglia nella gestione della malattia e delle sue complicanze”.