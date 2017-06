Lavoro: De Filippo (Min. Istruzione), “per i giovani servono politiche come la decontribuzione”

“La scuola italiana si è dotata dell’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro per avvicinare la formazione al mondo del lavoro”. Il sottosegretario all’Istruzione Vito De Filippo, durante la “Festa di Avvenire” sul tema “Famiglia, giovani e lavoro”, ieri sera a Matera ha indicato le strategie per affrontare la disoccupazione intraprese dal governo. “Per i giovani servono politiche come la decontribuzione. Sono state stanziate molte risorse per l’auto-impresa fino ai 35 anni nel Mezzogiorno – ha spiegato -. Da turismo, cultura e agricoltura innovativa possono venire grandi possibilità”. Tracciati gli ambiti su cui puntare, De Filippo ha invitato i giovani a scommettere anche nei luoghi in cui sembra più difficile farlo. “Matera era il topos dell’arretratezza, adesso è Capitale europea della cultura, un riconoscimento che ha fatto cadere i pregiudizi”. Secondo il sottosegretario è possibile raccogliere i frutti dell’impegno dei giovani, se vengono ascoltati: “Quando si parla di giovani bisogna saperli ascoltare e affrontare i problemi con loro. Nel mondo della scuola mi sono reso conto che la pratica più importante è quella di un ascolto quotidiano. Lo abbiamo fatto con sindacati e associazioni delle famiglie”.