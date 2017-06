Giovani: Acec, dal 29 luglio la settimana biblica “Passione e passioni nei Vangeli e nel cinema”

Sarà dedicata a “Passione e passioni nei Vangeli e nel cinema” la settimana biblica che si svolgerà dal 29 luglio al 5 agosto presso la Casa di caccia di San Giacomo d’Entraque (Cn) per iniziativa dall’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) in collaborazione con i Padri Gesuiti. Fra le montagna del Parco delle Alpi Marittime, i giovani partecipanti avranno la possibilità – si legge in una nota – “di gustare la bellezza della Parola liberi da schemi precostituiti: lettura, confronto, lavori di gruppo e dinamiche interattive, condivisione della preghiera comunitaria, momenti di svago, passeggiate in montagna, gestione della casa”. “Il corso – prosegue la nota – propone un dialogo tra linguaggi diversi, biblico e cinematografico, per scendere in profondità nel mistero del dolore e della vita, cercando vie di senso e di salvezza. Un lavoro rigoroso e insieme creativo, sulle fonti e sui testi, quello biblico e quello filmico”. Per iscriversi a questa “esperienza particolarmente ricca” e “preziosa per la formazione di animatori, operatori di Sale di Comunità, appassionati di cinema” c’è tempo fino al 15 luglio inviando la scheda (disponibile su www.saledellacomunita.it) debitamente compilata alla Segreteria Generale dell’Acec (fax: 06.4402280, e-mail: acec@acec.it) insieme alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. Il programma prevede anche alcuni spazi dedicati alla promozione delle Sale della Comunità e alla condivisione delle esperienze per i giovani partecipanti.