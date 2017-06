Giordania: Caritas, un coro di bimbi cristiani e musulmani per la pace

Dall’inizio del mese di giugno, 20 bambini cristiani di Giordania e 20 siriani di fede musulmana si incontrano, tre volte alla settimana, per cantare e imparare a suonare il flauto. Un progetto, finanziato da Caritas Giordania, che ha lo scopo di lanciare un messaggio di pace attraverso la musica. Secondo quanto riporta il Patriarcato Latino di Gerusalemme, i piccoli artisti sono divisi in due gruppi, uno dedicato al canto e l’altro al flauto dolce. Tutti i bambini sono agli inizi ma, affermano dal Patriarcato, “lo slancio lascia ben sperare. Lanciati dalla Caritas il primo di giugno, questi corsi di musica sono gratuiti e offerti ai bambini tre giorni alla settimana; nel mese di luglio il ritmo diventerà di quattro incontri settimanali. Giordani cristiani o siriani musulmani, questi bambini hanno in comune le origini molto semplici e con pochi mezzi. L’apprendimento della musica costituisce per tutti una opportunità”. Il progetto è gestito dalle suore salesiane, che così facendo intendono “offrire un messaggio di pace riunendo, attorno alla musica, cristiani e musulmani”. La Caritas spera di organizzare un coro di bambini che possa durare nel tempo come altri cori molto famosi in Giordania. Alcuni professori impegnati nel progetto sono a loro volta cantori nel coro “Sorgente d’Amore”, noto anche al di fuori della Giordania per la sua composizione interreligiosa.