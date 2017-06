Disabilità: a Biella la terza tappa dei Giochi nazionali estivi Special Olympics 2017

Al via il terzo ed ultimo appuntamento dei Giochi nazionali estivi Special Olympics 2017 che si terrà, dal 3 all’8 luglio, a Biella e coinvolgerà 1.400 atleti provenienti da 14 Regioni italiane e 7 delegazioni straniere provenienti da Austria, Canada, Cipro, Finlandia, Germania, Portogallo e Repubblica di San Marino. Sono in tutto 8 le discipline sportive: bocce, bowling, equitazione, nuoto, nuoto in acque aperte e pallavolo, come discipline ufficiali, rugby e vela come dimostrative. In tutte le discipline sportive, oltre a quelle tradizionali, sono previste gare di Sport Unificato, attraverso il quale atleti con e senza disabilità intellettive giocano insieme nella stessa squadra. La torcia olimpica arriverà a Biella il prossimo 4 luglio quando verrà acceso il tripode presso lo Stadio “La Marmora-Pozzo”; madrina la campionessa mondiale di fioretto, Margherita Granbassi. Nella mattina dello stesso giorno, prima delle gare ufficiali in programma dal 5 all’ 8 luglio, sono previste le gare preliminari al fine di testare le capacità di ogni atleta e formare, conseguentemente, batterie di pari livello di abilità. Parallelamente si svolgeranno i programmi sportivi non competitivi dello Yap (Young Athletes Program), programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini fino agli 8 anni d’età e Matp (Motor Activity Training Program) programma di allenamento studiato per bambini ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e disabilità fisiche e/o sensoriali con associata una disabilità intellettiva. I Giochi nazionali estivi 2017, quest’anno suddivisi in tre differenti località in relazione alle diverse discipline sportive proposte, che vedono il coinvolgimento di 17 paesi stranieri e 3400 atleti circa in totale, hanno preso il via dal 10 al 14 maggio scorso a Terni e Narni (atletica, canottaggio, golf, indoor rowing, nuoto e tennis) e sono proseguiti a La Spezia, dall’11 al 15 giugno (badminton, calcio, ginnastica artistica, ritmica e pallacanestro). Biella che chiuderà i XXXIII Giochi nazionali estivi Special Olympics era già stata cornice delle precedenti edizioni, nel 2008 e 2012.