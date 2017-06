Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco titoli e il tg politico realizzato dall’agenzia DIRE (anche su www.dire.it e www.agensir.it).

Istat: salgono redditi e consumi, al top dal 2011

Segnali incoraggianti dall’Istat, redditi e consumi al top dal 2011, ma sale anche la pressione fiscale. Dall’ultima rilevazione risulta che nel primo trimestre 2017 il reddito disponibile delle famiglie è salito dell’1,5% rispetto al precedente, mentre i consumi sono in crescita dell’1,3%. Pesa però la pressione fiscale che tocca quota 38,9%, 0,3 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per il reddito un rialzo annuo del 2,4% e per la spesa un aumento del 2,6%, e in entrambi i casi sono gli incrementi tendenziali più alti dal terzo trimestre 2011.

Congresso Cisl, via a campagna anti prostituzione

La Cisl contro lo sfruttamento delle donne. Nel terzo giorno del congresso, che si chiude domani con la conferma di Furlan alla guida del sindacato di via Po, spazio al dramma delle vittime della tratta. Nel pomeriggio al Palacongressi parleranno i ministri del Lavoro e dello sviluppo economico Poletti e Calenda. Intanto Furlan assicura il sostegno alla proposta di legge che punisce i clienti con multe salate fino al carcere: “Raccoglieremo firme in ogni posto di lavoro per sostenerla”.

Germania ok matrimoni gay, equiparati agli etero

Anche in Germania le persone dello stesso sesso possono sposarsi. Lo ha deciso il Bundestag a maggioranza con 393 sì e 226 no. La legge garantisce pari dignità alle nozze tra persone eterossessuali e omosessuali. L’ok è arrivato dopo un acceso dibattito grazie ai voti di Spd, della Linke e dei Grunen. Nei giorni scorsi la cancelliera Angela Merkel aveva annunciato la storica decisione di lasciare libertà di voto ai parlamentari della Cdu e oggi ha votato contro: “Per me il matrimonio è fondamentalmente un’unione fra uomo e donna”, ha spiegato.

Ecco Democratica, nuovo quotidiano digitale Pd

Esce oggi il primo numero di Democratica, il nuovo quotidiano digitale del Pd. Il quotidiano, diretto da Andrea Romano, sarà strumento di intervento nella discussione pubblica e mezzo di informazione e discussione per iscritti, simpatizzanti, amministratori e dirigenti del Pd. Si tratta del primo caso in Italia di un quotidiano politico, digitale e multimediale che viene diffuso gratuitamente. Ogni giorno, nel primo pomeriggio, Democratica sarà disponibile sui social, sul sito del partito e di unita.tv e sulla app Bob.