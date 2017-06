Diocesi: Rieti, dal 2 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 le iniziative de “La Valle del Primo Presepe”

Si svolgeranno tra Greccio e Rieti, dal 2 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, le iniziative de “La Valle del Primo Presepe”: un complesso di interventi pensati per portare all’attenzione del grande pubblico il paesaggio, la natura e la spiritualità della Valle Santa attraverso esposizioni, installazioni multimediali ed eventi legati all’intuizione francescana del presepe. Realizzato dalla Chiesa di Rieti con il contributo e la collaborazione dei comuni di Rieti e Greccio, della Fondazione Varrone e di Confcommercio Rieti, il progetto è aperto alla collaborazione di associazioni e privati e comprende tre concorsi tematici. Il percorso condurrà i visitatori alla scoperta di tutte le bellezze e attrattive storico culturali del territorio attraversato, e alla visita di una straordinaria esposizione di Presepi di ogni genere, nazionalità, tipologia e grandezza. Le opere saranno esposte in alcuni dei monumenti più noti e preziosi delle due località. È online il sito dedicato al progetto, sul quale è possibile seguire il “work in progress” e i numerosi interventi già definiti per animare il territorio nel periodo natalizio (www.valledelprimopresepe.it). Nella sezione “Contest” del sito sono scaricabili gli avvisi relativi a tre concorsi tematici: “Artisti per il Presepe”, contest dedicato agli artisti madonnari che, il 17 dicembre, realizzeranno le loro opere nella splendida cornice della chiesa di san Domenico (scadenza iscrizioni 31 luglio); “Il Mio Presepe”, competizione pittorica che vedrà alternarsi nelle giornate del 9 e 10 dicembre, trentacinque bambini dai 6 agli 11 anni ed altrettanti ragazzi dai 12 ai 19 anni (scadenza iscrizioni 20 novembre); “Il Presepe Icona dell’Incarnazione”, concorso di arte presepiale in cui gli artisti possono partecipare alla categoria “Piccoli gruppi scenografici aperti” o “Gruppi scultorei o gruppi di figure”. Per informazioni generali e sui concorsi è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa inviando una email all’indirizzo di posta elettronica info@valledelprimopresepe.it.