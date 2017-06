Diocesi: Pescara-Penne, dal 4 luglio il festival biblico “Jobel”

Prenderà il via martedì 4 luglio, a Pescara, il festival biblico “Jobel”. Si tratta della prima edizione dell’appuntamento organizzato dalla diocesi di Pescara-Penne. Fino al 9 luglio, l’attività del festival – coordinata dall’Ufficio catechistico della diocesi di Pescara-Penne – si svilupperà seguendo due filoni. “Voci e Parola”, percorso laboratoriale di studio e preghiera del testo biblico, offrirà – si legge in una nota – “strumenti per mettere in rapporto la soggettività delle persone che si accostano al testo (le voci) con la oggettività del contenuto della rivelazione in essa contenuta (la Parola)”. In programma attività mattutine e pomeridiane, ospitate presso il salone della parrocchia di san Pietro apostolo. Con “B.ex/Biblio.experience” verrà invece proposto un nuovo linguaggio di approccio alla parola di Dio, “un luogo di grammatiche espressive, come crocevia di linguaggi e contaminazioni – spiega Beniamino Cardines, direttore artistico di ‘B.ex’ – un progetto di ricerca che prevede 6 giorni di eventi e 12 esperienze da vivere”. Gli eventi di “B.ex”, ospitati nel chiostro dell’episcopio a partire dalel 21.15 di ogni sera, vedranno come protagonisti Marco Pantalto, Giuseppe Baldonieri, Nadia Faieta, Daniele Ciavattella, Laura Silinskaite, Maria Medina, Patricia Sablone, Raffaela La Torre, Lina Colantoni, Tiziana Di Sabatino, Francesca Mazzocchetti e Beniamino Cardines.