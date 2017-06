Diocesi: Gaeta, stasera mons. Vari incontra i consigli parrocchiali per gli affari economici

“Come il buon padre di famiglia”. Stasera, dalle ore 18,30, presso la sala parrocchiale della chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Vindicio di Formia) l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, incontra i membri dei consigli parrocchiali per gli affari economici. L’incontro è promosso dall’Ufficio amministrativo diocesano nel nuovo e complesso quadro nella legislazione fiscale e amministrativa che coinvolge le parrocchie e gli enti soggetti alla giurisdizione della diocesi.

Dalle ore 18 sono aperte le iscrizioni. Segue alle ore 18,30 la meditazione dell’arcivescovo Vari sulla parabola dell’amministratore fidato e prudente. Alle ore 18,45 l’economo diocesano Emanuela Marrocco tiene la relazione “Corresponsabilità e trasparenza” e presenta il nuovo schema di rendiconto amministrativo predisposto secondo le indicazioni della Conferenza episcopale italiana e adeguato al sistema informatico Sipanet. Alle ore 19,15 il vicario episcopale per gli affari amministrativi, don Adriano Di Gesù, tocca il tema “Prudenza e vigilanza” illustrando il decreto circa gli atti di straordinaria amministrazione. Saranno presenti i collaboratori dell’ufficio amministrativo, in particolare il responsabile dell’area legale e tecnica, per rispondere alle domande legate alle problematiche amministrative, fiscali e legali. Durante l’incontro saranno presenti due tavoli informativi, il primo con l’incaricato del Servizio diocesano per il sostegno economico alla Chiesa, don Mario Testa; l’altro con il responsabile dell’area Enti religiosi di Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Fondi Giorgio Padula, convenzionata con l’arcidiocesi di Gaeta.