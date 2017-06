Costa d’Avorio: dopo 13 anni si conclude missione pace Onu

(DIRE-SIR) – Si conclude oggi dopo 13 anni la missione di pace delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio, cominciata nel pieno del conflitto civile deflagrato nel 2002.

Secondo Alichatou Mindaoudou, inviato speciale del segretario generale dell’Onu a Yamoussoukro, “la fine di ‘Unoci’ mostra i grandi progressi ottenuti in Costa d’Avorio per la pace, la stabilità e il benessere economico”.

In origine i peacekeeper erano stati impiegati per garantire la tenuta di un cessate il fuoco al confine tra il nord controllato dai ribelli e il sud filo-governativo. Un accordo di pace siglato nel 2007 non aveva però impedito una ripresa delle ostilità sei anni fa, con circa 3000 morti dopo le elezioni vinte dalll’attuale presidente Alassane Ouattara.

La risoluzione istitutiva della missione aveva autorizzato il dispiegamento di 6900 caschi blu. Alla fine dello scorso anno, pero’, il numero dei peacekeeper era già stato ridotto a 2600.

La conclusione di Unoci conferma una rinnovata stabilità della Costa d’Avorio, pure attraversata quest’anno da proteste di unità militari che hanno chiesto premi e migliori condizioni retributive. Nel 2014 il Paese era tornato a ospitare la sede centrale della Banca africana di sviluppo, trasferita a Tunisi a causa della guerra civile.

