Charlie Gard: Tajani (Parlamento Ue), “vicino ai genitori”. “Fare di più per la ricerca si può”

“Sono vicino ai genitori di Charlie Gard. Fare di più per la ricerca contro le malattie rare si può. Anche nel prossimo bilancio Ue”. È il testo di un messaggio che il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha postato su Twitter poco prima delle 15 oggi. Ancora non si hanno notizie da Londra rispetto alla sorte del piccolo Charlie: secondo quanto annunciato ieri dall’ospedale Great Ormond Street di Londra, i medici dovrebbero staccare nella giornata odierna le macchine che mantengono in vita il piccolo di dieci mesi affetto da una rara malattia del mitocondrio. I genitori Chris e Connie avrebbero almeno voluto portare Charlie a casa una volta, perché potesse morire in mezzo ai suoi cari, ma l’ospedale ha negato il consenso. Per questo sui social sta rimbalzando la richiesta “#letcharliegohome”, lasciate che Charlie vada a casa.