+++ Charlie Gard: Ospedale Great Ormond Street di Londra, i medici danno più tempo ai genitori per stare “insieme” al figlio +++

“Insieme ai genitori di Charlie stiamo mettendo in atto programmi per la sua terapia e per dare a loro, come famiglia, più tempo insieme”. Questo è il comunicato che è stato diffuso oggi pomeriggio intorno alle 17.15 dall’ Ospedale Great Ormond Street di Londra dove il piccolo Charlie Gard è ricoverato in terapia intensiva. Il messaggio è stato diffuso “con l’accordo dei genitori di Charlie Gard” e chiede “di lasciare spazio e privacy a questa famiglia e al nostro staff in questo momento doloroso”. Ieri Chris e Connie Gard, genitori di Charlie, avevano annunciato con un messaggio su Facebook che nella giornata odierna i medici dell’Ospedale avrebbero interrotto tutte le cure al loro bambino.