Avvenire: la prima pagina di domani 1° luglio. Charlie Gard, naufragio di migranti a largo della Libia, matrimonio tra persone stesso sesso in Germania

È una prima pagina di impatto quella di “Avvenire” di domani. Solo un grande titolo “Fine vita” con due grandi foto. La prima di Charlie Gard, per il quale è stata decisa una “proroga di qualche ora o giorno” al distacco dei macchinari che ne permettono il respiro, la seconda dell’ennesimo gommone carico di migranti che è naufragato al largo della Libia con almeno 60 persone annegate. Ai due temi, collegati oltre che dal destino tragico, anche da una certa indifferenza dell’Europa è dedicato anche l’editoriale a firma di Marina Corradi.

Più in piccolo i richiami agli altri fatti del giorno: dalle nozze fra persone dello stesso sesso approvate in Germania alla vicenda del bengalese aggredito a Roma perché aveva avuto assegnata una casa popolare. Segnalata anche la nuova rete dei Comuni amici della famiglia che è arrivata a contare 200 enti locali.