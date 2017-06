Arte: Aquileia, dal 2 luglio al 3 ottobre la mostra “Volti di Palmira”

Arrivano anche dal Terra Sancta Museum di Gerusalemme alcuni dei reperti che verranno esposti nella mostra “Volti di Palmira ad Aquileia”, presentata ieri a Roma dal Ministro per i Beni culturali Franceschini, la prima dedicata in Europa alla città dopo le distruzioni recentemente perpetrate. Dal 2 luglio al 3 ottobre 2017 presso il Museo archeologico nazionale di Aquileia, per iniziativa del Polo museale del Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Aquileia, sarà dunque possibile visionare alcuni reperti provenienti del Terra Sancta Museum di Gerusalemme, un moderno centro museale di quasi 3000 mq curato dai Francescani di Terra Santa, che intende valorizzare il patrimonio culturale conservato nei luoghi di Gesù e diffondere un messaggio di pace tra i fedeli, favorendo l’incontro tra diverse culture. Nel mese di agosto inoltre la mostra ospiterà anche la presentazione del libro “Palmira. Storie straordinarie dell’antica metropoli d’Oriente” (Edizioni Terra Santa) di Maria Teresa Grassi, docente presso l’Università degli Studi di Milano, archeologa e responsabile per l’Italia del sito di Palmira. “Palmira non merita di essere ricordata solo per lo scempio che ha subito. Ha storie straordinarie da raccontare. Ed è importante ascoltarle, conservare e proteggere le splendide memorie del passato”, spiega l’autrice del volume.