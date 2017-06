Tv2000: “Siamo noi”, dal 5 giugno in onda alle 13.50 con tutorial culinario e sentimentale

Dal 5 giugno, “Siamo noi”, il contenitore pomeridiano di Tv2000, cambia orario e festeggia 500 puntate. Andrà infatti in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 13.50, in anticipo rispetto al consueto orario di programmazione. “Siamo noi” ha all’attivo tre anni di dirette quotidiane nel corso delle quali ha mostrato l’Italia che ascolta, condivide e costruisce, con oltre 7mila ospiti, 200 collegamenti e 3mila servizi. “Diverse le novità del nuovo corso”, si legge in una nota, a partire da “più spazio alle interviste con personaggi famosi e con gente comune”. “Poi – prosegue la nota – tre rubriche per conoscere meglio i fondamenti della fede cattolica: il lunedì sarà dedicato alle figure dei santi della settimana, il mercoledì alle parabole proiettate nell’attualità e il venerdì ai momenti e ai gesti della messa”. Altra novità sarà lo spazio dedicato a due tutorial: “Uno per il ritorno alla cucina povera e genuina con cuochi e chef che daranno suggerimenti e ricette; uno sentimentale che proverà a rispondere a richieste di aiuto e confidenze nelle vite famigliari con particolare attenzione al rapporto genitori-figli e al rapporto di coppia”. Ospiti della puntata di lunedì saranno Carla Fracci e suo marito Beppe Menegatti che racconteranno la passione per il loro lavoro, la carriera e i progetti insieme; Alide Gotta, concorrente della quinta edizione di Masterchef Italia, che mostrerà come preparare il pane secco; e padre Gianluigi Pasquale, il cappuccino e teologo della Pontificia Università Gregoriana con le storie dei santi della settimana.