Servizio civile: Misericordia di Prato cerca cento giovani da impegnare nel trasporto sociale

La Misericordia di Prato cerca “cento giovani desiderosi di mettersi in gioco per gli altri”. È stato pubblicato il bando 2017 per la selezione del Servizio civile nazionale. L’Arciconfraternita pratese partecipa anche quest’anno con due progetti dedicati al trasporto sociale. Oltre alla sede centrale di via Galcianese sono coinvolte diciotto Confraternite presenti sul territorio pratese e non solo. Il progetto “Connessione sociali” potrà essere svolto nelle sedi di Prato, Iolo, Capezzana, Galciana, Castelnuovo-Fontanelle, Chiesanuova, Grignano, Coiano, Mezzana e Narnali. Chi si propone per “Destinazione salute” potrà svolgere servizio a Seano, Calenzano, Comeana, Poggio a Caiano, Capalle, Carmignano, Vaiano, Montemurlo e Vernio. “Il compito richiesto ai giovani – spiega una nota – è quello di accompagnare anziani, malati e disabili in luoghi di cura, a scuola o verso ambienti di lavoro e formazione. Non si tratta solo di un accompagnamento fisico da un posto a un altro, ma di un vero e proprio impegno di vicinanza nei confronti di persone che hanno bisogno di un supporto per poter svolgere la propria quotidianità. Un servizio importante, del quale beneficeranno oltre duemila cittadini”.

Per partecipare al bando occorre aver compiuto 18 anni; è necessaria la patente di tipo B, sia per la guida di mezzi di trasporto sociale che per gli spostamenti all’interno del territorio provinciale. Le domande devono pervenire presso le sedi della Misericordia inserite nel progetto entro e non oltre le ore 14 del 26 giugno. Il Bando, la modulistica e le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet www.misericordie.it (Sezione Servizio civile) e sul sito del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it.