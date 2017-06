Rubata reliquia don Bosco: don Orsini (rettore Basilica), “si può trafugare una reliquia, ma non si può rubare don Bosco”

“Non verranno, al momento, fornite ulteriori indicazioni” riguardo il trafugamento della reliquia appartenente a San Giovanni Bosco, situata nel retro della parete absidale della Basilica inferiore del Colle don Bosco, “al fine di non ostacolare le indagini che sono in corso”. Lo conferma l’ufficio stampa dei Salesiani Piemonte e Valle d’Aosta. “Siamo molto addolorati, insieme con i tanti devoti che ne verranno a conoscenza, per quanto successo”, afferma don Ezio Orsini, rettore della Basilica. “Confidiamo che don Bosco possa toccare il cuore di chi ha compiuto tale gesto e farlo ritornare sui suoi passi così come era capace di trasformare la vita dei giovani che incontrava. Siamo altresì sicuri che si possa, come è capitato, trafugare una reliquia di don Bosco, ma non si possa rubare don Bosco a noi e ai tanti pellegrini che ogni giorno visitano questi luoghi”.