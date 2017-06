Ritiro Usa da accordi di Parigi: vescovi Usa, la decisione di Trump “desta profonda preoccupazione”

“La decisione del presidente di non onorare gli impegni degli Stati Uniti per gli accordi di Parigi desta una profonda preoccupazione”. È la reazione della Conferenza episcopale degli Stati Uniti (Usccb), contenuta in una dichiarazione del vescovo di Las Cruces Oscar Cantú, presidente della commissione Giustizia e Pace internazionale, diffusa all’indomani della decisione del presidente Trump di abbandonare gli accordi di Parigi sul clima. I vescovi, “insieme a Papa Francesco e l’intera Chiesa cattolica”, li hanno costantemente sostenuti come “importante meccanismo internazionale per promuovere la tutela ambientale e incoraggiare la mitigazione del cambiamento climatico”, perché promuovono “il valore della cura della creazione e della cura reciproca nella solidarietà”. Secondo i vescovi la decisione del presidente Trump “danneggerà” gli americani e i popoli del mondo “in particolare le comunità più povere e vulnerabili”: gli impatti del cambiamento climatico infatti “si sperimentano già nell’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai, temporali più intensi e siccità più frequenti”. “Posso solo sperare – conclude il vescovo Cantù – che il presidente proponga modi concreti per affrontare il cambiamento climatico globale e promuovere la cura del creato”. I vescovi Usa, insieme ad altre realtà cattoliche americane, alla vigilia del summit di Parigi del novembre 2015 avevano scritto al Congresso per incoraggiare gli Stati Uniti a sottoscrivere gli accordi, sostegno che hanno da allora più volte ribadito. Gli Usa, insieme alla Cina, sono il Paese che emette più gas serra al mondo.