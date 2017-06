Ritiro Usa da accordi di Parigi: Bova (Forum sociosanitario), “che tristezza la decisione di Trump”

“Che tristezza… Il capo della Casa Bianca prende delle decisioni contro i valori che possono consentire all’umanità di vivere bene con il rispetto dell’ambiente. Il rispetto della natura, come d’altra parte dice Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ su basi scientifiche, è un dovere per noi stessi e per assicurare di vivere in modo accettabile alle future generazioni”. Lo afferma al Sir Aldo Bova, presidente nazionale del Forum sociosanitario cristiano. “Trump, proprio nel Giardino delle Rose (che tristezza) della Casa Bianca, annuncia la sua decisione di venir meno agli accordi di Parigi a nome del popolo degli States, portando uno scompiglio nello scenario mondiale e un grave disappunto in tutti gli ambienti che hanno lottato e lavorato tanto per raggiungere accordi per il rispetto dell’ambiente e per la Green Economy”, prosegue Bova, per il quale, però, “non bisogna disperare. Per uscire dagli accordi di Parigi ci vogliono tre anni. Dobbiamo mobilitarci sempre più per diffondere la cultura della necessità, della utilità e della bellezza del rispetto dell’ambiente a livello nazionale e internazionale”.

Bova invita “tutti alla preghiera, affinché il Signore perdoni Trump sia per aver annullato con cattiveria indicibile l’Obama Care e sia per aver deciso ora di uscire dagli accordi di Parigi”. “Preghiamo altresì, affinché il Signore dia a Donald Trump i lumi per rivedere queste tristi, egoistiche, miopi, retrograde, cattive decisioni e affinché il popolo americano si riscatti da questo stato in cui lo pone Trump”.